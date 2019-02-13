Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никогда не встречал счастливых миллиардеров и призвал молодежь не стыдиться простой работы.

Как передает РИА Новости, в ходе торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов второго этапа проекта «100 новых лиц Казахстана», Назарбаев отметил, что «возможности человека беспредельны».

«Я всегда говорю молодежи: убирать квартиры же не позорно, правда? Позорно быть безработным, несчастным, позорно женщинам продавать свое тело, когда столько работы здесь, столько работы», — сказал президент Казахстана.

Он отметил, что «без труда достигнутый успех – это не счастье».

«Можно по наследству от богатых родителей получить (богатство — ред.), но не будет впрок. Я вам заявляю, как человек поживший, опытный: я не видел ни одного счастливого миллиардера, у которого 10-20 миллиардов. Не видел! Я могу вам привести список миллиардеров, которые покончили жизнь самоубийством или в тюрьмах закончили. Просто так данные средства, кажется, что сделают счастливым, но счастливым делает то, что ты горбом заработал», — заявил Назарбаев.

Minval.az