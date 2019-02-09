«Информация о демонтаже памятника Нариману Нариманову в Марнеули не соответствует действительности».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Марнеульского муниципалитета Амиран Гиоргадзе.

По его словам, обсуждений относительно переноса монумента не было ни в муниципалитете, ни в мэрии: «Я призываю депутатов верно информировать население и отнестись к этой теме внимательно».

Азербайджанскую общину Грузии всколыхнули слухи о возможном переносе памятника видному азербайджанскому государственному и общественному деятелю Нариману Нариманову. 28 января азербайджанцы Грузии и представители местной интеллигенции провели акцию у памятника с требованием сохранить монумент на прежнем месте. Участники акции приняли обращение к председателю муниципалитета Марнеули А.Гиоргадзе, подчеркнув, что никогда не позволят демонтировать памятник Нариманову.

Minval.az