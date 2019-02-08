Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Армению ключевым союзником и партнером России в Закавказье.

«Мы это не раз подтверждали и своими действиями, и совместными планами и мероприятиями, которые реализуем достаточно успешно в течение многих лет. Это касается и военного, и военно-технического сотрудничества», –– заявил сегодня Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Армении Давидом Тонояном, передает телеканал «Звезда».

Со своей стороны Давид Тоноян отметил большую роль Вооруженных Сил России в обеспечении безопасности и снижении рисков возобновления военных действий в Закавказье.

«Мы очень ценим достигнутый уровень наших отношений, особенно в военной области. Я уверен, что ваши Вооруженные Силы играют очень большую роль в снижении конфликтности в регионе в целом, а также снижению рисков возобновления военных действий», –– подчеркнул министр обороны Армении.

По его мнению, сегодняшние переговоры послужат дальнейшему развитию стратегических союзнических отношений во благо народов обеих стран.

Minval.az