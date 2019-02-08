Правоохранительные органы Ростовской области накрыли подпольный цех по нелегальному изготовлению конфет известного мирового бренда Raffaello.

Об этом сообщает телеканал 360.

Сладости выпускались в Мясниковском районе Ростовской области. По некоторым данным, в преступной схеме подпольного производства принимали участие 19 граждан Армении, которые находились на территории России незаконно.

Как рассказал 1rnd.ru источник в правоохранительных органах, у нелегалов был налажен полный цикл производства: конфеты складывали в деревянный короб, затем упаковывали в обертки и коробки. Куда именно поставлялась продукция силовики не уточняют.

Сейчас конфеты изъяты на экспертизу.

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