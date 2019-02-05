Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такие прокремлевские СМИ, как RT и Sputnik, вмешиваются во внутриполитический кризис в стране и провоцируют «желтых жилетов».

Как заявил глава государства на встрече с представителями СМИ, «фашисты, ультралевые радикалы и русские» пытаются дестабилизировать обстановку в стране через соцсети и стоят за созданием большинства политических движений в интернете. Макрон также обвинил «прокремлевские СМИ» в скупке аккаунтов в социальных сетях.

«Смотрите, что происходит с декабря: интернет-дискуссии инициирует уже не телеканал BFM, а Russia Today», – цитирует его «Царьград».

МИД России направил ноту в посольство Франции. Об этом в интервью RT сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что «на днях во французской прессе появилась публикация о том, что в ходе встречи с журналистами», которая проходила в закрытом режиме, Макрон «позволил себе весьма специфические высказывания» как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции.

«В частности, согласно этой публикации, представителей «жёлтых жилетов», которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, «придурками»… Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты», — отметила она.

Как указала Захарова, «по первому анализу», речь не идёт о фейковой публикации.

«Всё-таки публикация настоящая. Но чтобы убедиться, говорил ли эти слова французский президент и насколько точно процитировало его издание, сегодня Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства», — заявила она.

Minval.az