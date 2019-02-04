Россия готова обсудить с властями Киргизии вопрос открытия второй российской военной базы, но пока это лишь инициатива Бишкека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов заявил, что Бишкек не исключает возможности строительства второй (помимо уже существующей авиабазы Кант) российской военной базы на юге страны. По его словам, этот шаг мог бы купировать угрозы безопасности, в том числе со стороны Афганистана, обстановка в котором может осложниться после вывода войск США.

«Это не наша инициатива. Поэтому мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности», — сказал Лавров в Киргизско-Российском Славянском университете.

Minval.az