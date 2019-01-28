Выдержит ли экономика России новый виток гонки вооружений?

Ссылки на тот или иной международный договор в статьях для СМИ нередко укладываются в одно-два предложения. В реальности же такие договоры — это объемистые документы, где детально прописано многое: обязательства сторон, меры контроля за их выполнением, сроки, на который этот договор заключается. И, конечно же, механизм выхода из него. Сегодня в режиме онлайн «прекращает существование» договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Формально, впрочем, договор еще действует — до февраля. Дипломаты еще говорят о намерении его спасти, и даже заявляют, что это в принципе возможно. Но в реальности мир уже готовится к «жизни после ДРСМД». Во всяком случае, этот договор обсуждали на недавнем заседании совета Россия-НАТО, и, как заявил позже генсек альянса Йенс Столтенберг, «мы начали процесс анализа того, что мы предпримем, если Россия не вернется к выполнению договора. Но в настоящий момент мы сфокусированы на том, чтобы вернуть ее к соблюдению, потому что это спасает и сохраняет соглашение». Ответственность же за его срыв возложил на РФ: «Не было достигнуто реального прогресса на встрече, потому что Россия не показала никакой готовности изменить ее позицию. Но Россия все еще имеет возможность вернуться к соблюдению договора, и мы призываем Россию использовать эту возможность. Ответственность за сохранение договора зависит от России, потому что Россия сейчас нарушает договор путем разработки и размещения новых ракет», — подчеркнул Столтенберг.

В Москве, однако, своя версия: договор, мол, разрушил Вашингтон. США уведомили Россию, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности окончательно — об этом удрученным тоном сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. «Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», — цитирует его РИА «Новости».

И все бы ничего, но прозвучало это заявление на брифинге, посвященном той самой ракете 9М729 для ОТРК «Искандер», которая, по мнению США, нарушает ДРСМД.

А вот тут надо поподробнее. Российские СМИ представляли этот брифинг как впечатляющую акцию: пригласить военных атташе, продемонстрировать им спорную ракету, ответить на все вопросы и доказать, что 9М729 никакой договор не нарушает, а вот американские установки ПРО в Европе — нарушают и еще как.

Но все обернулось обидным и оглушительным провалом. Представители стран НАТО и ЕС на заявленный брифинг просто не пришли. В представительстве ЕС объяснили свой отказ весьма обидно для России. Там отметили, что ЕС готов участвовать в «содержательных брифингах» по ДРСМД. Вспомнили присутствие 28 членов блока на брифинге МИД 18 января, на котором состоялся «доверительный обмен мнениями». А затем добавили: «Поскольку ЕС убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать». Проще говоря, устраивайте шоу без нас. А это не просто имиджевые потери, но еще и крах надежд на раскол между США и Европой.

Наконец, ранее представители США уже провели для начальников генштабов стран — членов НАТО брифинг по позиции Вашингтона в отношении ДРСМД и российской ракеты 9М729 (SSC-8), о чем рассказал РИА Новости дипломатический источник в бельгийской столице. Уже после этого Сергей Рябков вынужден был пообещать, что Россия готова пойти на транспарентность в отношении ракеты 9М729, но в ответ Вашингтон должен принять во внимание озабоченности Москвы по поводу использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением универсальных пусковых установок МК41 в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет.

Но, как показывает бойкот устроенного в Москве «вдогонку» своего брифинга, от торга с Кремлем Запад предпочел воздержаться. И поставил вопрос жестко: или Россия полностью уничтожает 9М729, или договор «прикажет долго жить». И главное, никакого торга по ПРО и беспилотникам. Разговоры о том, что Россия нарушает договор, шли уже давно, но недавно Запад ужесточил тон. Еще в начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у российских властей есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. А если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. Наконец, генсек НАТО Столтенберг в первые дни наступившего года тоже предупреждал: «Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развал. И вот теперь все больше косвенных свидетельств, что Россия этот последний шанс упускает.

А вот тут надо бы напомнить предысторию. Напомним: ДРСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Впервые уничтожений подлежал целый класс ракет — с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. И США, и СССР полностью его выполнили.

А вот затем, уже после распада СССР, в России началась впечатляющая «информационная война» против этого договора. О том, что «гонку» именно ракет средней и малой дальности в семидесятые годы инициировал СССР, разместив вдоль границ с Западной Европой свои ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер», и уже на них США отвечали размещением «Першингов», разумеется, молчали. О том, что «ракетная гонка» оказалась советской экономике просто не по силам, и ДРСМД был вынужденным шагом, тоже. Но зато лили слезы, какие замечательные «изделия» и «разработки» так и не пошли в производство. Особое внимание уделялось ракете «Ока».

Уже потом на ее основе был создан ОТРК «Искандер». Первоначально он вроде бы и не нарушал ДРСМД, но теперь «изделию», похоже, решили дать ту роль, ради которой он создавался. Только вот первой жертвой новой ракеты оказался договор, с таким трудом подготовленный и подписанный Москвой. Более того, если в случае ДРСМД Москве еще удалось навязать Западу торг и сделать уничтожение ракет взаимным, то теперь шансов на нечто подобное не просматривается.

Понятно, что это означает новый виток гонки вооружений, и выдержать конкуренцию с Западом РФ, в условиях недостатка денег и технологического отставания, будет непросто. А выйти из этой гонки теперь тоже не получится.

Понятно и другое. Азербайджан ни формально, ни по сути не является участником ДРСМД. Ракет такого класса на вооружении у нас нет, военных баз других стран, где они могут быть размещены, тоже. Но…спорная ракета 9М729 предназначена, напомним, для ОТРК «Искандер». И вот эти оперативно-тактические ракетные комплексы находятся в современной Армении, прежде всего на вооружении российской базы в Гюмри. Не говоря о том, что в этом случае совершенно другое прочтение получают уже российские «игры» с теми самыми ОТРК «Искандер». Которые то передают Армении, то рака замещают в оккупированном Крыму, то еще где-нибудь. И да, все это происходит совсем рядом с входящими в НАТО Турцией, Болгарией и Румынией. Так что анонсированный Столтенбергом ответ НАТО на разрыв ДРСМД может самым непосредственным образом затронуть и постсоветское пространство. Где российские военные игры встретят куда более жесткое противодействие.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az