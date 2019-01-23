«В настоящий момент дело пересматривается в Самаре, и Совет муфтиев России выступил в защиту 13 трудов мусульманских классиков, которые были запрещены судом первой инстанции. Адвокаты также подняли вопрос о назначении повторной экспертизы с привлечением экспертов –теологов и религиоведов, в том числе азербайджанского ученого Эльмира Гулиева, автора целого ряда трудов по коранистике на русском языке».

Об этом Minval.az сообщил брат Э.Гулиева, директор Центра мониторинга «Прозрачные выборы» Искендер Гулиев, комментируя сообщение о том, что Прокуратура в Самаре потребовала через суд признать экстремистскими материалами мусульманскую литературу, среди которой оказалась книга с толкованием Корана в переводе азербайджанского религиозного философа Э.Гулиева.

Накануне, согласно сообщению kavkaz-uzel.eu, Красноглинский районный суд Самары в третий раз заново начал рассмотрение административного дела по иску прокуратуры Самарской области о признании ряда мусульманских книг экстремистскими материалами, поскольку в дело вступило новое заинтересованное лицо, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Согласно иску заместителя прокурора Самарской области, прокуратура просит признать экстремистскими материалами издание «Комментарий к Великому Корану Мухтасар (сокращенный) «Тафсир аль Куран аль-Азым» Абу-ль-Фидаа Исмаила ибн Умара ибн Касира ад-Димашки» (Махачкала, Издательство «Китаб», 2013−2014 (тома 2 и 3)), издание «Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади: в 3 томах / Перевод с арабского Эльмира Гулиева (Москва, Эксмо: Умма, 2014 (тома 1 и 3)). Еще в число запрещенных прокуратура просит включить 10 брошюр «Значение и смысл Корана (SKD Bavaria Verlag & Handel GmbH, 1999)».

Эти книги, по данным прокуратуры, изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий в молельном доме религиозной группы «Джамаат Красный Пахарь» в поселке Красный Пахарь в Самаре и хранятся в региональном управлении ФСБ. Дата проведения спецоперации и другие ее детали не уточняются.

Защитниками издательств, выпустивших эти книги, в суде стала группа адвокатов-мусульман Руслан Нагиев из Казани, Саид-Магомед Чапанов из Грозного, Равиль Тугушев из Саратова и Марат Ашимов из Саранска. Об этом kavkaz-uzel.eu сообщил Руслан Нагиев.

В отзыве на иск прокурора адвокаты настаивают на том, что утверждение прокурора «о возбуждении ненависти, вражды либо розни» к представителям иных конфессий в тексте тафсиров (толкований Корана) не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Выводы специалистов о присутствии элементов экстремизма в оспариваемых исламских книгах, сделанный на основе текста тафсиров, содержат «абсурдные суждения», считает адвокат. К тому же, по его словам, тафсиры содержат фрагменты на арабском языке, которые не могли оценить те, кто не владеет арабским языком.

Тем временем Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман Российской Федерации выступили с заявлением, в котором считает необходимым выразить свое отношение к необъективным и в известной мере непрофессиональным оценкам некоторых экспертов в отношении перевода «Толкования Священного Корана», составленного Абдуррахманом ибн Насиром Ас-Саади (пер. Э. Р. Гулиев, изд-во «Умма»).

«Перевод этого толкования был первым полным комментарием к тексту Священной Книги мусульман на русском языке. Учитывая глубину и многогранность традиций герменевтики в мусульманском богословии, можно утверждать, что выбор именно этого толкования был достаточно удачным, поскольку, с одной стороны, оно составлено в духе классического тафсира, а с другой стороны, характеризуется простотой изложения и упором на морально-нравственное воспитание верующих.

Необходимо отметить, что книга «Толкование Священного Корана» на протяжении более чем десяти лет использовалась в качестве вспомогательной литературы в мусульманских учебных заведениях, а также является настольной книгой у многих имамов и преподавателей и зарекомендовала себя с положительной стороны.

Совет муфтиев России считает своей задачей подготовку актуальных комментариев к Священной Книге мусульман, в которых сделан особый акцент на вопросах, представляющих особую важность для мусульман Российской Федерации. Мы выражаем уверенность, что с появлением таких трудов потребность в переводной литературе уменьшится; она будет востребована только теологами и арабистами, специализирующимися на коранических исследованиях.

Тем не менее, в процессе подготовки новых актуальных трудов отечественные специалисты вынуждены обращаться к классическим трудам по герменевтике, в первую очередь, уже переведенным на русский язык.

Принимая во внимание все сказанное выше, Совет муфтиев России ходатайствует о НЕ включении книги «Толкование Священного Корана», составленного Абдуррахманом ибн Насиром Ас-Саади (пер. Э. Р. Гулиев, изд-во «Умма»), в Федеральный список экстремистских материалов», — говорится в заявлении.

Бахтияр Сафаров

Minval.az