Кто первым попал под удар?

Есть такой «анекдот-притча» с длинной бородой. В автосалон «Роллс-ройс» входит покупатель, выбирает себе роскошный автомобиль, платит, но не успевает проехать и пару кварталов, как его догоняет запыхавшийся директор салона: «Сэр, десять тысяч извинений, произошла досадная оплошность, мы забыли установить в ваш автомобиль двигатель!» Ошарашенный клиент спрашивает: «Но на чем же я еду?» На что следует ответ: «На репутации, сэр!»

Переведено ли это произведение тонкого британского юмора на армянский язык, судить не беремся. Но судя по многим признакам, Никол Воваевич Пашинян решил, что ему вполне по силам «уехать на репутации» достаточно далеко от своих демократических разглагольствований на весенних митингах. По сообщению ереванской «Лрагир» со ссылкой на armtimes.com и полицию Армении, на бывшего директора Общественного радио Марка Григоряна готовятся материалы. «Мы получили из прокуратуры уведомление о том, что исполнительный директор Общественного радио допускал злоупотребление должностным положением», — подтвердили в полиции.

В чем именно состояли эти «злоупотребления должностным положением», не разъясняется, по крайней мере пока. Но формулировка из тех, которые предполагают скорее «финансово-бухгалтерские», чем «журналистские» и «политические» прегрешения.

Теоретически можно, конечно, развесить словеса на тему «новые власти Армении ведут бескомпромиссную борьбу с коррупцией», «перед законом все равны, и индульгенций ни для кого не будет», и вообще «революционный премьер» обещал кое-кого «закатать в асфальт»…

Но, во-первых, сказки насчет «бескомпромиссной борьбы с коррупцией» уже подрастеряли былую свежесть и привлекательность. От громких арестов и «посадок» с самого начала отдавало борьбой за власть, где коррупция была расхожим обвинением. А уж теперь, когда на свободе (и вряд ли только из гуманных соображений) оказываются даже такие персоны, как Манвел Григорян, на эту тему лучше особо не разглагольствовать. Так что «уши» политического заказа и стремления «закрыть» Марка Григоряна именно как журналиста торчат из всей этой истории прямо-таки за десять верст. Тем более что несколькими днями ранее Никол Пашинян, выйдя в эфир со своей официальной Facebook-страницы, открыто возмущался деятельностью СМИ в Армении. Оказывается, такие-сякие журналисты смеют писать, что новые власти не так уж и отличаются от «республиканцев», рассказывают, сколько потратили «в один заход» в магазин члены его семьи, даже приезд его сына из армии в отпуск после шести месяцев службы осветили тоном, далеким от ожидаемого умиления. «Говорят, в стране ничего не изменилось! Ничего, оказывается, не изменилось! Так же, как и республиканцы едят хаш, носят одежду. Когда премьер ездит на велосипеде – это плохо, позор, на вертолете – тоже, он должен ездить на осле, так будет быстрее», — возмущался Пашинян. А затем последовали, как выражались в советские годы, «оргвыводы». Оказывается, по словам Пашиняна, в Армении 90% медиа-поля сосредоточено в руках бывших властей Армении или оппозиции. А вот несчастные власти, по его словам, не владеют медийным ресурсом (на что сообщивший об этом «Спутник Армения» тут же напомнил, что супруга Пашиняна, Анна Акопян, возглавляет редакцию газеты «Айкакан жаманак»). И теперь он запускает новый формат общения с населением страны, который будет носить ежемесячный характер, под названием «Беседа с гражданином».

Здесь можно, конечно, вспомнить, как президент Венесуэлы Уго Чавес тоже запускал свой формат «общения с народом» — передачу «Алло, президент!» И заодно напомнить, что такой формат, кроме всего прочего, позволяет при должной «ловкости рук» модераторов и операторов колл-центра надежно «отфильтровать» неудобные вопросы, притом что сделать это на пресс-конференции куда труднее. А неудобный вопрос от простого пользователя Фейсбука (не в обиду последнему будет сказано) и от журналиста, который отслеживает тенденции и вообще разбирается в теме лучше среднего обывателя — это, скажем так, разная степень неудобства.

И вот на этом фоне дело, открытое против Марка Григоряна — явный признак, что в Армении началась «зачистка медиа-пространства» по заказу и по приказу Никола Пашиняна. Который в очередной раз продемонстрировал, что его реальные действия мало соответствуют «демократическим», «гражданским» и т.д. лозунгам, обильно звучавшим с митинговой сцены в разгар «дымб-дымб-ху».

Такой поворот событий в Армении не просто подрывает «ой какой демократический» имидж ее «народно-революционного премьера». Потому как интересно: на «наезд» на Григоряна международная правозащитная общественность отреагирует столь же оперативно, как если бы это происходило в Азербайджане? Или же в случае с Арменией прегрешений постараются не заметить, как это уже не раз происходило прежде? В самом деле, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабмина, посвященном итогам 2018 года, напомнил: «Мы неоднократно говорили, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты. Но, к сожалению, некоторые международные организации закрывают на это глаза». По словам Ильхама Алиева, «почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?!». Как уверен президент Азербайджана, «этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, и «политики», на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности». Теперь вот власти в Армении новые, а политика, похоже, прежняя. Как и двойные стандарты.

Здесь можно было бы поставить точку, если бы не еще одно обстоятельство. Полицейский «наезд» на Марка Григоряна последовал вскоре после того, как министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян провели встречу в Париже, после которой, во-первых, выразили небывалый за последние годы оптимизм, а во-вторых, заявили о необходимости готовить народы к миру.

Теоретически после таких договоренностей можно было бы ожидать некоторого, скажем так, «административного давления» на наиболее отчаянных и оголтелых сторонников теорий вроде «сбросим всех «турок» в море, пусть возвращаются на Алтай, а мы будем пить чай в Баку». Более того, «под шумок» можно было бы заодно «прижать к ногтю» тот же «Голос Армении», «Еркрамас» или даже — страшно сказать! — «Спутник Армения». Но наиболее отчаянные сторонники «республиканцев» по крайней мере под первый удар не попали. Что уже заставляет вспомнить известный приказ адмирала Колчака: «Артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти». Но вот если в «злоупотреблениях должностным положением» обвинили Марка Григоряна — это уже меняет дело. Он к числу фанатов Сержа Саргсяна не относился. Любителем призывов «пить чай в Баку» тоже не был. Более того, Марк Григорян — активный участник многих «миротворческих» проектов. Можно, конечно, задать вопрос о реальном «КПД» многих из этих проектов «народной дипломатии», поинтересоваться, как их устроители представляют себе миротворчество без прекращения оккупации и вывода войск и даже без определения «платформы», на которой предлагается мириться. Но в том, что Марк Григорян — это не та персона и не тот «фланг», с «зачистки» которого надо бы начинать «готовить народы к миру», сомнений уж точно нет. И вот если министры договариваются готовить народы к миру, а в устроенной властями Армении «зачистке медиа-пространства» первым под удар попадает не «Пандухт», а Марк Григорян — это уже повод задавать неудобные вопросы не только о реальной степени демократии в Армении. В конце концов, пусть с этим оставшиеся граждане этой страны разбираются сами. Но как теперь следует воспринимать заявления и гарантии того же Мнацаканяна на переговорах? Особенно с учетом того, что эти самые встречи Мамедъярова и Мнацаканяна — это еще и единственный «работающий» на сегодня переговорный механизм? Кого представляет на них глава МИД Армении? Правительство своей страны? Но тогда почему он говорит одно, а делается в Ереване нечто прямо противоположное, начиная от полицейского преследования участников миротворческих проектов и заканчивая подготовкой к наступательной войне на уровне минобороны Армении? И если в Ереване говорят одно, а поступают по-другому, то есть ли вообще смысл в продолжении такого диалога? Но осознают ли в Ереване реальную «цену» такого переговорного мошенничества при нынешнем балансе сил на линии фронта?

Смеем заверить: если на линии фронта заговорят пушки, граждане Армении вряд ли буду внимать прямым эфирам Никола Воваевича в Фейсбуке с ожидаемым благоговением.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az