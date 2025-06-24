Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что режим прекращения огня с Ираном был установлен на 7:00 утра. Однако, по заявлению Тель-Авива, незадолго до вступления соглашения в силу, в 3:00 ночи Израиль нанёс массированный удар по объектам в центре Тегерана, уничтожив «сотни боевиков «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана».

Также сообщается, что за несколько часов до перемирия Иран выпустил ракетный залп, одна из ракет поразила Беэр-Шеву, в результате чего погибли четыре гражданских лица.

Согласно заявлению израильской стороны, уже после вступления перемирия в силу, Иран в 7:06 и 10:25 утра произвёл новые пуски ракет по территории Израиля. Все они были перехвачены или упали в незаселённых районах, не причинив ущерба. В ответ ВВС Израиля нанесли удар по радарному комплексу недалеко от Тегерана.

После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньягу, Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак. В ходе беседы Трамп выразил признательность Израилю за достижение целей и выразил уверенность в устойчивости режима прекращения огня.