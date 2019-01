Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский попал в ДТП, сообщает ITV.com. В момент аварии он находился за рулём Range Rover. В результате ДТП машина перевернулась.

В сообщении пресс-секретаря Букингемского дворца сказано, что 97-летний принц Филипп в результате аварии не пострадал.

По сообщениям британских СМИ, герцог Эдинбургский был шокирован произошедшим.

FIRST PICTURES: The Duke of Edinburgh was driving near the Sandringham Estate when his Range Rover overturned. pic.twitter.com/j1ZGT7sMRu

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) 17 января 2019 г.