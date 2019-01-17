Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский попал в ДТП, сообщает ITV.com. В момент аварии он находился за рулём Range Rover. В результате ДТП машина перевернулась.

В сообщении пресс-секретаря Букингемского дворца сказано, что 97-летний принц Филипп в результате аварии не пострадал.

По сообщениям британских СМИ, герцог Эдинбургский был шокирован произошедшим.

По факту ДТП проводится расследование. На месте инцидента работали сотрудники полиции. Как отмечается, двум людям была оказана медицинская помощь из-за незначительных травм.

Уточняется, что королева Елизавета II и её супруг с Рождества находятся в Сандрингемском дворце, который является частной усадьбой династии Виндзоров.

Minval.az