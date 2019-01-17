Чувство добрососедства сопутствовало всем контактам России со странами Южного Кавказа в 2018 году, сказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, подводя дипломатические итоги прошедшего года, сообщает «Вестник Кавказа».

«Я считаю, что 2018 год для наших отношений с государствами Южного Кавказа был трудоемким – многое удалось обсудить. Не могу сказать, что мы добились какого-либо смыслового прорыва, но чувство добрососедства и понимания тех вызовов, которые современный мир несет нам всем, присутствовало во всех контактах. Это касается и отношений с союзной нам Арменией, и отношений с Азербайджаном. Не будем забывать, что вместе с Азербайджаном и еще тремя государствами мы подписали очень важный документ по статусу Каспийского моря», — сказал он.

«Это, в известной степени, касается и связей с Грузией – у которой по-прежнему нет дипломатических отношений с Россией, но торгово-экономические и гуманитарные контакты развиваются и приносят определенные плоды «, — добавил замглавы МИД РФ.

«По-прежнему не решена проблема Нагорного Карабаха, но тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция – работает солидарно, с целью подготовить условия и создать атмосферу для решения этой весьма сложной проблемы. Будем надеяться, что 2019 год принесет какое-то новое, позитивное развитие конфликтных вопросов на Кавказе», — выразил надежду Григорий Карасин.

В целом, ключевым итогом российской дипломатической деятельности в кавказско-каспийском регионе стало подписание Конвенции о статусе Каспийского моря. «Это результат очень больших усилий всех пяти государств. Сейчас рабочая группа наших высоких представителей работает над тем, чтобы в рамках договоренностей добиться конкретных результатов. Понимание важности этой региональной пятерки приходит, мы решаем все вопросы совместно. По-прежнему есть определенные расхождения, но доминирующим является стремление к совместному, приемлемому для всех государств решению», — заключил он.

Minval.az