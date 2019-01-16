Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура после взрыва в многоэтажном жилом доме в Тбилиси.

«По решению премьер-министра, из-за трагедии в результате взрыва газа, 17 января объявлен днем траура»,- говорится в заявлении пресс-службы правительства.

По данным ведомства, премьер уже подписал соответствующий указ. В день траура на административных зданиях по всей Грузии и на зданиях грузинских диппредставительств за границей будут спущены государственные флаги.

***

Число пострадавших в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов Тбилиси увеличилось до семи человек, шесть среди которых – дети. Об этом сообщил глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.

«По последним данным, в результате взрыва в жилом корпусе в районе Диди Дигоми ранены семь человек, среди них шестеро детей», — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что в больнице скончался четырехлетний ребенок, передает ТАСС. Таким образом, число погибших достигло 4 человек.

***

Трое человек погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в районе Дигоми, на окраине Тбилиси, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на главу патрульной полиции Теймураза Купатадзе.

Взрыв прогремел в доме на улице Автандила. Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.



«Как нам известно, взрыв произошел на четвертом этаже из-за утечки газа. На данный момент я могу подтвердить гибель трех человек, и несколько человек пострадали, которых доставили в больницу. Корпус эвакуирован, и ведутся спасательные работы», — сказал Купатадзе.

Детей среди погибших нет.

По данным телеканала «Маэстро», спасателям удалось спасти из-под завалов малолетнего ребенка.

По словам местных жителей, на протяжении всего дня они ощущали запах газа, однако прибывшие на место сотрудники тбилисской газораспределительной компании «Казтрансгаз» не обнаружили никаких неполадок.

В жилых домах Тбилиси уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными, так как малоимущее население не может себе позволить большие расходы.



Minval.az