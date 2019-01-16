Более 40 оппозиционных движений Кыргызстана предлагают внести в Конституцию изменения, лишающие русский язык статуса официального, сообщает издание кыргызское «Учкун» со ссылкой на бывшего генпрокурора республики Азимбека Бекназарова.

«Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский», — заявил Бекназаров.

По его словам, оппозиция готовит проведение конституционного референдума и обсуждает вопросы, которые будут вынесены на всенародное голосование. Он пояснил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции, русский должен преподаваться повсеместно в Кыргызстане наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке.

Однако Бекназаров высказал сомнения, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на готовящийся референдум. Всенародное голосование оппозиция намерена провести 24 ноября. На него вынесут вопросы, связанные с «обновлением Конституции, выбором формы правления и административно-территориального деления».

Кыргызстанская оппозиция предлагает отказаться от парламентской формы правления в пользу президентской, указывая, что «парламент все равно остается послушным главе государства». Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря на внесенные в нее за эти годы многочисленные изменения.

Minval.az