Бессилие армянской внешней политики продолжает усугубляться не только в карабахском, российском, евразийском, но и в европейском направлении, написал на своей странице в Facebook председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, передает aysor.am.

«После смены власти обещанная капитализация внешней политики не произошла и отныне нереалистична вследствие непрофессиональной, пустой как барабан деятельности правительства. Прониколовские средства массовой информации могут продолжать дешевые шоу для внутреннего потребления, однако фиаско после смены власти – стало впредь реальностью.

Подписанное в ноябре 2017 года и вступившее в действие с 1 января 2018 года временное применение соглашения Армения – ЕС не только не воплотилось в мясо и кровь, не только не стало ориентиром реформирования страны, но и потеряло в политическом смысле свое прежнее очарование и блеск.

Правительство Никола Пашиняна, и без того со значительным опозданием, дилетантством и медлительностью, не смогло в прошлом году утвердить дорожную карту осуществления этого соглашения, что во время их же правления предусматривалось сделать в виде решения правительства в декабре прошлого года.

Как передают мои источники в ЕС, представленный правительством Армении проект дорожной карты, подвергнут в Брюсселе беспощадной критике и возникла необходимость дополнительной доработки. Об этом свидетельствует также выступление Никола Пашиняна на заседании соответствующей межведомственной комиссии в декабре прошлого года. Кстати, меня не пригласили на это заседание по нелепой аргументации, несмотря на то, что я пока являюсь членом этой комиссии в силу занимаемой должности.

Не пригласили, чтобы Никол Пашинян не был вынужден отвечать на неприятные для него и разоблачающие бездеятельность правительства вопросы», — написал Армен Ашотян.

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