Какие события определили политическую картину мира и региона в 2018 году?

«Шашлычная революция» в Армении

В масштабах Южного Кавказа «шашлычная революция» Пашиняна вполне может претендовать на статус если и не «события года», то во всяком случае «одного из». В результате этих событий был сметен находившийся у власти в Армении в течение 20 лет «карабахский клан», верхушку которого составили военные преступники и соучастники геноцида азербайджанского народа в Ходжалы во главе с Сержем Саргсяном.

В 2018 году истекал второй президентский срок Сержа Саргсяна. По армянской конституции, президент не мог занимать свой пост больше двух сроков подряд, но Саргсян задумал всех перехитрить: превратить Армению из президентской республики в парламентскую, передать основные полномочия от главы государства главе правительства, а затем самому занять этот пост. Накануне конституционного референдума он клятвенно заверял сограждан, что ни на пост премьера, ни на должность спикера парламента претендовать не будет. 2 апреля 2017 года в Армении прошли парламентские выборы, пост премьер-министра Армении занял Карен Карапетян, в прошлом — один из топ-менеджеров «Газпрома», и большинство экспертов сходились во мнении, что именно он после апреля 2018 года получит новые полномочия. Но уже к февралю 2018 года стало понятно, что Саргсян «меняет планы» и намерен занять пост главы правительства. Что вызвало нешуточное возмущение в Армении. Никол Пашинян, один из лидеров оппозиции, 31 марта дал старт маршу из Гюмри на Ереван под громким лозунгом «Мой шаг». Власть не обращала на это внимания, а ситуация накалялась. В Ереване митингуют и перекрывают улицы. 17 апреля Серж Саргсян избран премьером, но уже 22 апреля подает в отставку. Правительство возглавляет Карен Карапетян, но удержаться в кресле не удается и ему. Не помогает ни арест Пашиняна, ни его освобождение, ни попытки договориться. В конце концов 8 мая 2018 года депутаты парламента Армении под откровенным нажимом улицы избирают премьер-министром Никола Пашиняна. А 9 декабря Пашинян проводит досрочные парламентские выборы, где большинство достается уже его сторонникам. Многие эксперты расценили события в Ереване как очередную «цветную революцию». Однако сам Пашинян заверяет, что внешнеполитической повестки дня у его «революции» нет. Не говоря о том, что нынешняя степень зависимости Еревана от Москвы по сути не оставляет Армении геополитического выбора.

В Баку с самого начала заявили: падение криминальной диктатуры «карабахского клана» — результат политики Азербайджана. Здесь свою роль сыграли и политика изоляции Армении от региональных проектов, «завязанных» на Азербайджан, и военный успех Азербайджана в апреле 2016 года, и многое другое. В Баку, и не только в Баку, выражают надежды, что смена власти в Армении поможет достичь реального продвижения переговоров по Карабаху. Справедливости ради, до завершения досрочных парламентских выборов Николу Пашиняну предоставили своеобразную «отсрочку». Теперь эта отсрочка закончена. Но, к сожалению, пока что поведение властей Армении не указывает на готовность к компромиссам.

«Дело Скрипалей»

Любую войну гораздо проще начать, чем закончить — жизнь не раз подтверждал справедливость этого правила. Нынешнее противостояние России и Запада, которое уже успели назвать «второй холодной войной» — не исключение. События здесь после российской аннексии Крыма развиваются по сценарию прорыва плотины. Если первый пакет санкций против РФ был введен в ответ на захват полуострова, то сегодня причиной для ввода новых санкций стали и бои на Донбассе, и вмешательство в выборы в США, и многое другое. Еще одной «рубежной точкой» стало «дело Скрипалей». 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии на одной из скамеек городского парка были обнаружены Сергей Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ, и его дочь Юлия, прилетевшая из России навестить отца. Как установили британские специалисты, они подверглись воздействию боевого отравляющего вещества, идентифицированного как «Новичок». Вскоре британским «силовым структурам» удается установить, что «ликвидировать» бывшего агента ГРУ пыталась Россия. В прессу попали видеозаписи двоих агентов российских спецслужб, идентифицированных как Петров и Боширов — именно они нанесли «Новичок» на ручку двери, а затем выбросили флакон для яда, замаскированный под духи «Нина Ричи», в контейнер для сбора сэконд-хэнда, где от него пострадали уже двое местных наркоманов. Британия выслала более 20 российских дипломатов (сегодня, если верить послу РФ в Лондоне, идут переговоры о восстановлении прежней численности дипкорпуса), в знак солидарности с Лондоном россиян начали высылать и из других западных столиц. Эксперты указали на чудовищный непрофессионализм нынешних российских «рыцарей плаща и кинжала». Попытка Москвы организовать Петрову и Боширову интервью с Маргаритой Симоньян и выдать из за «мелких бизнесменов» провалилась. В результате Москва только усилила свою изоляцию.

Иранский кризис и антииранский фронт

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против ИРИ. Нынешний хозяин Белого Дома обещал сделать это еще во время своей предвыборной кампании и обещание свое выполнил — вопреки нежным многих политиков, косые искренне верили, что Трампа от этого шага удастся отговорить. США объявили о намерении ввести санкции не только против Ирана, но и против государств, которые приобретают иранскую нефть и вкладывают деньги в иранский ТЭК. Иран в ответ угрожает перекрыть Ормузсский пролив, США направляют в Персидский залив свои авианосные группы, однако ни Вашингтон, ни Тегеран не переводят противостояние в «горячую фазу» — по крайней мере пока. А Вашингтон, в свою очередь, сколачивает «антииранскую коалицию». Наконец, именно Иран, уверены многие эксперты, был главным пунктом в повестке дня визита на Южный Кавказ советника президента США п национальной безопасности Джона Болтона. Причем наиболее интригующий этап развернулся в Армении, власти которой явно не намерены поддерживать американский режим санкций и пытались убедить США сделать для них исключение, учитывая, что страна находится в блокаде. В ответ Болтон посоветовал сделать решительные шаги для урегулирования конфликта в Карабахе, что позволит Армении открыть границы и с Азербайджаном, и с Турцией.

Опасный инцидент в Азовском море

Противостояние между РФ и Украиной уже начало было превращаться в хронический «замороженный конфликт». Однако 25 ноября 2018 года напряженность здесь достигла своего пика. В этот день корабли ВМС Украины — два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» — совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив (другого пути здесь просто не существует). По международному праву, один берег этого пролива принадлежит России, другой — Украине. Но после захвата Крыма Россия контролирует оба. Тем не менее украинские корабли проходят в Мариуполь и Бердянск и обратно. В сентябре прошли даже военные катера. Но на сей раз на запросы украинских кораблей россияне просто не отвечают. Затем украинские суда атакуют сначала российские пограничные корабли, затем к ним присоединяются два ударных вертолета ВС РФ Ка-52. В конце концов по украинским катерам и буксиру стреляют на поражение. Сегодня корабли захвачены Россией, украинские моряки заключены под стражу, и власти обращаются с ними как с уголовными преступниками, а не военнопленными. В Украине расценили происшедшее как очередной акт агрессии и ввели военное положение, выразив обеспокоенность, что следующим шагом РФ может стать атака на Мариуполь и Бердянск. Реакция мирового сообщества последовала сразу же и оказалась весьма жесткой. Возможно, именно это удержало Россию от эскалации вообще и сухопутного удара по Мариуполю в частности. Впрочем, надолго ли — вопрос открытый. Россия уже давно усиливает свой «кулак» в Азовском море, перебрасывая сюда из других регионов, в том числе с Каспия, корабли, способные действовать на азовском мелководье. Украина создет в районе Мариуполя свою военно-морскую базу, и эта база просто «рассекает» усиленно создаваемый РФ на Черном море вооруженный «кулак», в который включены и силы на Черном море, и базы в Сирии, и база в армянском Гюмри. Регион этот для Москвы весьма чувствительный и важный, а значит, и в новом году возможные «инциденты» здесь, к сожалению, не исключены

Здравствуй, гонка вооружений, или Работа над ошибками

Еще одной «дипломатической сенсацией» 2018 года стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент Дональд Трамп. Как подчеркнули в Вашингтоне, договор нарушала Россия, причем в течение многих лет.

Напомним: ДРСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров и был полностью выполнен. Однако теперь обоснованные подозрения США вызвал ОТРК «Искандер». Он изначально представлял собой модернизированный вариант уничтоженной по ДРСМД ракеты «Ока». Вначале этот ракетный комплекс как бы не нарушал условий договора, но затем появилась ракета 9М728, или Р-500, которая по дальности перекрывает «запретный» рубеж.

Плюс ко всему дело не в одной только ракете. Уже в начале весны 2018 года Путин, оглашая свое послание Федеральному собранию, демонстрировал мультипликацию в стиле милитари, рассказывал о новых гиперзвуковых ракетах и т.д. Цель была понятна: продемонстрировать, что Россия «встала с колен», напугать Запад и прежде всего Европу, внести раскол в НАТО и т.д. Однако ответом становится новый виток гонки вооружений, а эксперты советуют вспомнить историю: подписание ДРСМД было для СССР вынужденным шагом. В 1977 году Кремль начал размещать вдоль границ с Западной Европой свои ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер». Они не могли достичь территории США, но были вполне способны нанести удар, в том числе ядерный, по целям в Европе. Одновременно СССР начинает финансовую и моральную подпитку антивоенного движения в европейских странах, рассчитывая внести раскол между США и Европой и заставить европейцев указать американским базам на дверь. Но реакция Европы оказалась прямо противоположной: здесь открыто приглашают США разместить у себя «Томагавки» и «Першинги». Раскручивается новый виток гонки вооружений.Не принять вызов СССР не может, но вот на эту гонку у Кремля просто не хватает ресурсов — ни экономических, ни технологических. Советская экономика банально не выдерживает бремени военных расходов, и Горбачеву приходится идти на завуалированную капитуляцию перед Западом. Теперь история имеет много шансов повториться.

США — Турция: Вашингтон уходит из Сирии, чтобы остаться в Турции

В те дни, когда западный (впрочем, не только западный) мир уже готовился уйти на рождественские и новогодние каникулы, последовала еще одна сенсационная новость. Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии. Сказать, что решение это в США восприняли неоднозначно, ничего не сказать. В отставку в знак протеста подал министр обороны Джеймс Мэттис и еще несколько членов команды Трампа. Но переубедить хозяина Белого дома не удалось. Как уверены эксперты, не в последнюю очередь потому, что Дональд Трамп не видел другого способа разблокировать ситуацию в отношениях с ключевым союзником США в регионе — Турцией.

Строго говоря, кризис в отношениях двух стран развивался уже давно. Причем вопрос с приобретением Анкарой американских ЗРК Patriot, российских С-400 или угрозами конгрессменов заблокировать приобретение Анкарой F-35 далеко не главный. Прежде всего, Анкара добивается от США экстрадиции лидера FETO Гюлена. Кроме того, Анкара по понятным причинам требовала от Вашингтона прекратить поддержку сил курдской самообороны в Сирии — многие из этих группировок в Анкаре не без оснований считали «ответвлениями» РКК. В последние недели уходящего года Эрдоган объявил о готовности начать новую трансграничную операцию в Сирии, Пентагон называл ее неприемлемой, но теперь, судя по всему, США уступили и прекращают поддержку курдов. Чьи лидеры уже ищут союза с Башаром Асадом. Наконец, неясно, как на происходящее отреагирует Москва. Судя по многим косвенным признакам, не исключено, что РФ попытается оказать курдам поддержку против Турции, используя для этого «окольные пути», включая и официальный Дамаск, и Армению. Однако вряд ли эти действия могут изменить общий тренд: американское отступление в Сирии явно оказалось в пользу Турции.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az