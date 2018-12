В тропических лесах Бразилии замечена топаколо Штреземанна — одна из самых редких птиц на планете, передает Science Alert.

Орнитологи в декабре дважды наблюдали птицу с характерным хохолком над клювом. Это дает надежду полагать, что еще не поздно спасти этот вид от полного вымирания, так как в настоящее время популяцию топаколо можно пересчитать по пальцам.

По утверждению Американской организации по сохранению птиц, попавшаяся на глаза самочка является последней в своем роде.

A little haunting, this is the sound of perhaps the world’s rarest bird, a female Stresemann’s Bristlefront spotted last week in Brazil. We won’t give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H

— American Bird Conservancy (@ABCbirds) December 24, 2018