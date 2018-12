Военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария», пишет Лента. ру со ссылкой на The Drive.

Orchila Island #Venezuela is 1300 miles from Florida. It’s the modern Bay of Pigs.#Putin new playground. @ELINTNews @IsraelD_Heb @IdeologyWars @IntelCrab @intellipus @jremes84 pic.twitter.com/9DMuhxbhoY

