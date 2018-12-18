15 декабря в селе Агач-аул Республики Дагестан был открыт памятник, символизирующий благодарную память кумыкского народа подвигу Кавказской Исламской армии, защитившей дагестанцев от армяно-белогвардейского террора.

Участницей торжеств была и гостья из Баку, завотделом истории азербайджано-российских отношений Института истории НАНА, доктор исторических наук Севиндж Алиева.

Как сообщила она агентству Turan, авторами идеи и проекта памятника являются кумыкский общественный деятель, ученый Камиль Алиев и художник Б. Мусаев.

Памятник представляет собой камень-глыбу 6-метровой высоты из песчаника, на лицевой стороне которого вмонтированы две черные мраморные плиты с изображением турецкой национальной символики в виде полумесяца и пятиконечной звезды. На плитах высечены тексты на кумымском, турецком и русском языках.

Камень-глыбу венчает остов орнаментально украшенных кумыкских ворот со словами «Игитлеге тувмакъ бар, оьлмек ёкъ» (герои рождаются, но не умирают). На верхней перекладине закреплен каменный солнечный диск, по краям которого выбиты две даты: 1918 — 2018.

На территории Дагестана много захоронений турецких аскеров. Работы продолжаются. Это долг дагестанцев, кумыков, всех кого спасли турецкие солдаты и офицеры, — сказала Севиндж Алиева.

Кавказская Исламская Армия прибыла в Дагестан по призыву местного населения и вместе с местными национальными силами освобождала Дагестан от бичераховцев и дашнаков.

«Кавказская исламская армия», или «Армия Ислама» была сформирована в мае-июне 1918 года (согласно договору о дружбе подписанному между Азербайджанской Демократической Республикой и Османской империей в 2018 году, по которому Османская империя обязывалась оказывать помощь вооружённой силой правительству Азербайджанской Республики «для обеспечения порядка и безопасности в стране».

Армия включала корпус, состоящий из азербайджанцев и представителей других кавказских народов, а также корпус османских регулярных войск под командованием Нури-паши.

Численность азербайджанцев составляла 11 000 + 3 000 человек из числа Маштагинского батальона самообороны. Турок было 4 000 человек, плюс кавказские (чеченские, дагестанские) формирования численностью 3000-4000 человек.

Minval.az