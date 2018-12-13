Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым в рамках визита в Баку 13-14 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел России будет принят президентом Азербайджана, встреча состоится сегодня, запланирована на сегодня. Кроме этого, состоятся встречи с министром иностранных дел Азербайджана, стороны обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную повестку дня», — сказала Захарова на брифинге.

Minval.az