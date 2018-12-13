Армения примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку. Об этом сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

Ереван на заседании представит начальник департамента многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества министерства иностранных дел Ашот Кочарян.

52-я сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) прошла в Ереване 26 ноября. Тогда председательство в Организации перешло от Армении Азербайджану.

Minval.az