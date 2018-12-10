Российские военные самолеты прибыли в венесуэльский международный аэропорт Майкетия из России, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 декабря.

В южноамериканскую страну были направлены два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил (ВКС). В Министерстве обороны России отметили, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров пути, отметили в ведомстве. Они пролетели над Атлантическим океаном, Баренцевым, Норвежским и Карибским морями.

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