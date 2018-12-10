«Информацию о проведенных в Армении внеочередных парламентских выборах в первую очередь передают граждане и СМИ Армении». Об этом журналистам заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, изначально были предприняты все шаги, чтобы выборы в Армении дали желаемый результат, способные помешать этому лица, круги, организации были выведены из строя, граждан запугали.

«В Армении действовали по принципу «изберете-не изберете, все равно премьер-министром буду я», результат налицо. Поэтому заранее известный результат просто надо было утвердить. Думаю, отношение граждан Армении к этому вопросу налицо, и они сами должны принять решение, хотят они или не хотят жить и работать под руководством политических шоуменов, которые, утвердив результаты этих выборов, станут легитимными. Это их внутреннее дело. Но поскольку это событие происходит в регионе, оно беспокоит и интересует и нас», — цитирует ее агентство Репорт.

Б.Мурадова добавила, что различные мировые центры, оценивающие результаты выборов международные организации, в том числе ОБСЕ, должны высказать объективную позицию по итогам проведенных в Армении выборов: «Они должны выразить объективное отношение к выборам, проведенным под различными давлениями и угрозами».

Вице-спикер подчеркнула, что не считает, что после парламентских выборов произойдут серьезные решающие изменения в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Ведь высказываемые в преддверии выборов мысли о несении службы гражданами Армении в Нагорном Карабахе, собственные заявления Никола Пашиняна показали, что они были рассчитаны на выборы», — подчеркнула она.

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