Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«После инцидента (в Керченском проливе) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и (президентом Украины Петром) Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Посмотрим на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az