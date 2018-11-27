Террористы там будут точно

В Армении продолжается «горячий политический сезон». 9 декабря в стране пройдут обещанные досрочные парламентские выборы, а пока в разгаре предвыборная кампания — с громкими заявлениями, интервью, митингами и шествиями. Никол Пашинян уже провел шествие своих сторонников — чтобы вновь напомнить о своей «уличной популярности».

Не исключение и самые экзотичные персонажи нынешней предвыборной кампании — партия «Сасна црер», созданная профессиональными террористами, теми самыми, которые не только «отметились» в боевых действиях в Карабахе, но и летом 2016 года устроили теракт с захватом заложников на полицейской базе в Ереване. Старт избирательной кампании «неистовые из Сасуна» (именно так переводится на русский язык «Сасна црер») дали в парке перед зданием парламента, клятвенно пообещав журналистам следующую встречу уже в парламентских стенах.

Только вот к этому новому парламенту «саснацреровцы» относятся без большого пиетета. Варужан Аветисян, возглавляющий список партии, уже сообщил: «…По нашему мнению, Национальное Собрание через два года должно обобщить свой переходный период, и мы должны снова пойти на внеочередные парламентские выборы. Предусматриваем, что за это время должна быть принята новая Конституция и именно на ее основе должны состояться новые внеочередные выборы».

А вот это заявление «саснацреровцев» уже не понравилось Николу Пашиняну. В ходе встречи с избирателями в городе Артик Ширакской области и.о. премьера весьма место посоветовал боевикам «остепениться». «Вы полагаете, что имеете право решать, сколько должен существовать парламент, а в некоторых случаях даже определять продолжительность жизни людей?! Говорю – не путайте берега. Это вам не слабовольная и бесхребетная власть Сержа Саргсяна», — цитирует Пашиняна ереванский «Спутник». И.о. премьера призвал «Сасна црер» и всех остальных не путать «нашу улыбку и нашу вежливость со слабостью», ибо в прошлом были такие люди, однако впоследствии они «вкусили запах асфальта». «Не посоветую никому идти этим путем, кто бы он ни был», — добавил и.о. премьера, пообещав, что новый парламент будет легитимным и будет действовать полный срок, если граждане Армении не примут иного решения.

«Сасна Црер» уже ответила и.о. премьера: «Мы призываем представителей всех политических сил воздерживаться от тактики очернения друг на друга и объединиться вокруг единой цели – сформировать Национальное Собрание без криминальной олигархии, составляющей часть прежнего преступного режима».

Здесь, конечно, можно порассуждать: если сам Никол Воваевич добился роспуска «неугодного» парламента до срока, то почему он реагирует столь нервно, когда нечто подобное предлагают другие? Надо ли так понимать, что период «игры в демократию» в Армении закончился, и теперь политических оппонентов будут «закатывать в асфальт»? И хорошо, если только в переносном смысле?

Только вот есть еще одна сторона вопроса. Партию «Сасна Црер», напомним еще раз, основали профессиональные террористы. И какими методами они будут добиваться своих целей, включая и роспуск парламента, можно только догадываться.

Во всяком случае, тот же Аветисян еще в парке перед парламентом, отвечая на вопрос, не бросает ли их прежняя вооруженная деятельность тень на авторитет партии «Сасна црер», уверенно заявил: «Во время восстания «Сасна црер» Би-би-си провела опросы и не нашла в Армении никого, кто бы осудил наш поступок. Оценку этому дал народ, этот этап мы уже прошли. Сейчас мы находимся в ставшей на демократический путь Армении, и мы сами, как пионеры и поборники демократии, участвуем в создании демократической Армении». Формально Аветисян подтвердил, что его соратники отказались от вооруженной борьбы, но вот навсегда ли — вопрос открытый. Особенно теперь, когда, судя по всему, отношения между Пашиняном и «неистовыми из Сасуна» не на шутку «натянулись». И самое главное, опрос Би-Би-Си, на который ссылается Аветисян, подтвердил давно известный и весьма опасный факт: в Армении не считают террор чем-то предосудительным. Что уже в «Сасна Црер» вполне могут посчитать этакой «лицензией на убийство». И как поведут себя, если идея с роспуском парламента у депутатов это самого парламента поддержки не найдет? 27 октября 1999 года пятерка террористов во главе с Наири Унаняном уже устраивала бойню прямо в зале заседаний парламента Армении, расстреляв в прямом эфире спикера парламента, премьер-министра и еще нескольких министров и депутатов. Теперь же террористам даже не надо будет думать, как миновать посты охраны и попасть в зал заседаний. Да и обыскивать депутатов при входе в зал заседаний парламента не получится.

Плюс ко всему и.о. премьера не может не пугать и такое обстоятельство. Его, Никола Воваевича Пашиняна, недавнего «короля улиц», уже подозревают в том, что он-де заключил с США некие тайные договоренности и в обмен на помощь в приходе к власти в Армении обязался после выборов сделать те самые «решительные шаги» в Карабахе, причем эти шаги должны включать вывод войск хотя бы из части захваченных Арменией районов Азербайджана. В прочтении ереванских националистов это именуется «сдать земли» (кому и что принадлежит по закону, ереванскую публику волнует не очень). И что завтра «Сасна црер» помешает заявить, что при помощи нового теракта она «спасала страну от предательского сговора»?

Да тут еще председатель правления партии «Гражданский договор» Сасун Микаелян умудрился заявил: «Мы одержали победу в карабахской войне, но, я не побоюсь сказать – победа, которую одержали в нашей стране вы – армянский народ, важнее, чем «арцахская освободительная война» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), поскольку та победа была зафиксирована благодаря храбрым сынам армянского народа, и армянский народ должен был увидеть результаты этой победы, но прежние власти не допустили, наш народ не осознал цену нашей победы, наш народ не понял, извините, не представил, не понял, почему люди пали». За что тут же попал под град обвинений в «предательстве», «принижении важности победы в войне» и т.д.

Здесь бы, конечно, старательно растолковать ереванской публике, что, во-первых, война еще не закончена, и путать частичный успех с окончательной победой не стоит. Во-вторых, агрессия против Азербайджана — это никакая не «победа», а трагическая ошибка Армении, настоящая расплата за которую ей только предстоит. Ну и еще множество «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых». Но важно другое. За своего соратника уже вступился Пашинян: «Я не понимаю «воодушевление» некоторых относительно заявления Сасуна Микаеляна, — заявил Никол Воваевич. — Я вспомнил несколько совещаний в ходе которых заявлял, что не позволю обогащаться за счет питания и одежды военнослужащих. Я удивляюсь на заявления некоторых людей, которые годами следили или участвовали в грабеже армии. Сегодня они решили набрать политические очки за счет неправильно сформулированного предложения. Я этого не позволю». Только вот «на выходе» дал своим оппонентам еще один повод для спекуляций и упреков. А это особенно опасно в то время, как «карабахскую карту» против Пашиняна разыгрывают в открытую, в том числе и примкнувшие к республиканцам его бывшие соратники. Так, кандидат в депутаты парламента по списку Республиканской партии, бывший директор Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян заявил: «То, что сказал Сасун Микаелян, в действительности, является политической программой, которую выполняет Никол Пашинян, то есть – власть за «Арцах». Сасун Микаелян просто высказал то, что является политикой нынешней власти, — сказал он. — Сегодняшняя власть представляет для «Арцаха» большую угрозу, чем Азербайджан». Так что повод для команды «Огонь!» у «Сасна Црер» есть.

Но, возможно, самое страшное, что такого рода сценарий вполне может вписаться и в геополитические планы той же Москвы. Отношения с кремлевским «начальством» у Пашиняна сложились не очень. Ему не простили ни наличия в команде персон из числа получателей «соросовских грантов» и организаторов антимосковских акций, ни тем более судебного наезда на генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, ни заигрывания с Западом. Да, во время массовых ереванских митингов Москва не вмешалась в ситуацию, но как она поведет себя, если «Сасна Црер» действительно пустит в ход оружие? Да еще против персон, которые явно не ходят в любимчиках у Кремля? Сценарий в стиле «пусть сначала террористы «зачистят поле» от Пашиняна и его команды, а затем Россия выводит на улицы личный состав своей военной базы и приводит к власти лояльных себе персон» в такой ситуации имеет право на существование. Тем более что у Москвы на армянском поле для этого вполне достаточно и сил, и рычагов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az