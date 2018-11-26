За минувшие выходные на берег острова Стьюарт в Новой Зеландии выбросились по меньшей мере 145 дельфинов-гринд. Об этом сообщает Radio New Zealand.

По информации радиостанции, вечером в субботу, 23 ноября, две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова.

К тому моменту, как их нашли, половина дельфинов уже погибла.

Остальных дельфинов усыпили. Представитель министерства по охране окружающей среды острова заявил, что вероятность спасения оставшихся дельфинов была крайне мала.

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