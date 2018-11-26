Посол Украины при ООН Владимир Ельченко уже обратился к Генеральному секретарю ООН с требованием созвать Совет безопасности организации, передает УНН со ссылкой на информацию вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

Президент Украины Петр Порошенко приказал информировать ООН и G7 о ситуации в Керченском проливе.

«Посол Украины при ООН Владимир Ельченко по поручению Президента Порошенко уже обратился к председательствующей в Совбезе стране — КНР — с требованием немедленно созвать Совбез», — сказала Геращенко.

По ее словам, Украина столкнулись с «прямой вооруженной агрессией России».

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