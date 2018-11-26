Одной из главных достопримечательностей Италии — Пизанской башне — грозит кризис идентичности. Сооружение, прославившееся на весь мир благодаря своей неидеальности — углу наклона в несколько градусов, постепенно выпрямляется. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на экспертную группу, контролирующую состояние башни.

По данным экспертов, за последние 20 лет «завал» здания сократился на четыре сантиметра. «Конструкция устойчива, угол ее наклона медленно уменьшается», — отметили они. «Можно считать, что башня помолодела на 200 лет», — заявил профессор Сальваторе Сеттис, возглавляющий группу.

Minval.az