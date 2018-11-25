В результате последствий наводнений в Ираке в течение двух дней погиб 21 человек. Об этом информирует AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ещё 180 человек получили травмы.
В результате последствий наводнений в Ираке в течение двух дней погиб 21 человек. Об этом информирует AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, ещё 180 человек получили травмы.
Дата: 2018/11/25 21:13
Раздел: Мир
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