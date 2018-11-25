Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе больше не в состоянии самостоятельно ходить. Об этом 24 ноября заявил президент страны Эммерсон Мнангагва, сообщает Reuters.

По его словам, последние два месяца Мугабе проходит лечение в Сингапуре. Мнангагва не стал уточнять, от чего именно лечат его предшественника, но утверждает, что он вернется в Зимбабве 30 ноября.

Президент добавил, что Мугабе должен был вернуться на родину раньше, но из-за плохого самочувствия задержался в Сингапуре.

Местные власти отмечали, что экс-президенту лечат катаракту. В то же время СМИ Зимбабве сообщали, что у него рак предстательной железы.

94-летний Мугабе был президентом Зимбабве с 1980-го по 2017 год.

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