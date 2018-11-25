Участники движения «Желтые жилеты» провели серию масштабных акций протеста против французских властей в субботу и выражают готовность продолжать демонстрации, сообщают парижские СМИ.

По данным МВД Франции, накануне во Франции в акциях протеста приняли участие более 106 тыс. человек. В частности, демонстранты вышли на Елисейские поля в столице страны, где произошли столкновения с сотрудниками полиции: протестующие возводили баррикады и разжигали огонь.

СМИ отмечают, что в эти выходные произошла заметная радикализация акций протеста: все больше демонстрантов стремились не просто выразить несогласие с инициативами правительства, но и спровоцировать беспорядки.

Сами организаторы демонстраций уже приступили к подготовке дальнейших акций. В частности, в соцсети Facebook появилось сообщение об организации протестного мероприятия 1 декабря, причём снова на Елисейских полях. Мероприятие называется «Акт третий. Макрона — в отставку!».

Несмотря на то, что это объявление опубликовано сравнительно недавно, более 10 тыс. человек уже поставили отметку о том, что пойдут на демонстрацию, а ещё около 60 тыс. указали, что «интересуются» этим мероприятием.

Изначально «Желтые жилеты» — автомобилисты, протестующие против повышения цен на бензин. Однако со временем движение стало все больше выражать недовольство многими действиями президента Франции Эмманюэля Макрона.

Minval.az