Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) — это лучшая сделка, которую мог получить Лондон, поэтому британский парламент должен поддержать его. Как передаёт ТАСС oб этом заявил в воскресенье глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на саммит лидеров 27 стран ЕС (без Великобритании), где они должны утвердить со своей стороны этот документ.

«Если бы я был британским парламентарием, я бы голосовал за. Это лучшее соглашение из возможных, которые могла получить Великобритания, поэтому парламент должен его поддержать», — сказал он.

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что несмотря на согласование документа о Brexit, сегодня «не праздничный день». «Это грустный день. Наблюдать момент, когда такая страна, как Великобритания, покидает ЕС, — это грустный момент и это трагедия, здесь нечего праздновать», — сказал он.

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