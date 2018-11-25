Android доживает свои последние годы перед тем – Google вскоре откажется от него в угоду новой мобильной операционной системы под кодовым названием Fuchsia OS. На днях стало известно, что Huawei предоставили Google смартфоны Honor Play, на которых проверяется работа преемника Android, сообщает РБК.

Инженеры Huawei с 2017 года активно участвуют в разработке «Фуксии». Но лишь сейчас им удалось проверить новую операционную систему в работе. Fuchsia OS смогли запустить на смартфоне Honor Play, который работает на процессоре Kirin 970. Стоит отметить, что речь идет не о полноценной ОС, а лишь о ядре Fuchsia OS – Zircon.

Minval.az