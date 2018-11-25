Лондон выразил готовность продолжить прямые переговоры с Мадридом по Гибралтару после Brexit, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

«Для переговоров о выходе, учитывая некоторые обстоятельства, связанные с Гибралтаром, мы провели переговоры с Испанией. Они были конструктивными, и мы надеемся, что в наших будущих отношениях сохранится подобный подход», — заявил представитель британского правительства, сообщает Интерфас.

Ранее сообщалось, что Испания согласовала с ЕС позицию по Гибралтару, из-за которой ранее угрожала заблокировать соглашение по Brexit. Премьер-министр страны Педро Санчес в ходе выступления, которое транслировали испанские СМИ, заявил, что Мадриду удалось достичь соглашения с Лондоном и Брюсселем.

Таким образом, Испания не будет блокировать соглашение по Brexit на саммите лидеров ЕС, а сама встреча в верхах, как и планировалось, состоится в воскресенье, 25 ноября, сообщают испанские СМИ.

Ранее в ноябре премьер Испании П.Санчес заявлял, что Мадрид может выступить против сделки по выходу Британии из ЕС, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс с Лондоном по Гибралтару и по статусу его границы с Испанией.

Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.

Minval.az