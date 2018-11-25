Артиллерия сирийской армии нанесла в воскресенье ответные удары по позициям бандформирований, обстрелявших жилые кварталы Алеппо снарядами с хлором. Об этом сообщил правительственный телеканал Suria. По его сведениям, в результате точечных ударов в рядах террористов много убитых.

Ранее шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра». По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены поблизости от линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

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