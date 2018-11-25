Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были… Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, передает РБК.

Он отметил, что в данный момент ни одно государство не способно в одиночку реализовать лунную программу, в связи с чем он рассчитывает на партнёрство США и России.

Ранее Рогозин сообщил, что NASA совместно с «Роскосмосом» переработает концепцию окололунной станции в сторону более широкого участия России.

Как отмечалось, российские космонавты могут высадиться на Луну после 2030 года.

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