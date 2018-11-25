Археологи, работающие в районе города Луксор на юге Египта, обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до нашей эры).

Как передает РИА Новости, сообщил египетский министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани.

Как пишет египетское издание «Йоум7», в гробнице, которая принадлежала, вероятно, служителю храма бога Амона, ученые нашли обнаружен саркофаг с мумией, а также различные предметы, включая погребальные фигурки «ушебти» и погребальную маску. Стены гробницы украшены цветными росписями.

Кроме того, добавил министр, французские археологи нашли рядом еще одну гробницу с двумя саркофагами и мумиями. Это захоронение соответствует уже времени правления XXV династии фараонов.

К XIX династии принадлежал знаменитый фараон Рамзес Второй, прославившийся как великий военачальник и строитель Древнего Египта.

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