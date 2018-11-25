Немецкая прокуратура обвинила 95-летнего жителя Берлина в причастности к гибели десятков тысяч узников концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщает «Би-би-си».

Утверждается, что Ганс Х. (Hans H.) работал в охране нацистского лагеря с середины 1944 до начала 1945 годов. Его обвиняют в причастности к гибели 36 223 заключенных. В заявлении прокурора говорится, что подозреваемый знал «о всех методах убийств и катастрофических условиях жизни заключенных в лагере».

Пенсионер и его адвокаты пока никак не прокомментировали ситуацию. По информации издания, Ганс Х. — последний из бывший охранников нацистских лагерей, которым грозит уголовное преследование.

Маутхаузен — немецкий концлагерь около одноименного города в 1938—1945 годах. В нем находились около 190 тысяч заключенных, половина из которых была убита. Узники Маутхаузена сформировали Интернациональный подпольный комитет, который успешно проявил себя в последние дни существования лагеря.

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