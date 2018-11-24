Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Движение под названием «желтые жилеты» в субботу проводит массовые акции протеста против повышения цен на топливо по всей Франции.

Как сообщил Кастанер, на протесты в субботу вышли более 106 тысяч «желтых жилетов».

Ранее сообщалось, что в демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе 8 тысяч — в Париже, из них 5 тысяч — на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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