Члены администрации президента США Дональда Трампа намерены на предстоящей неделе провести для всего состава Сената Конгресса США брифинг по поводу потенциальных санкций против Саудовской Аравии в свете ситуации с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Hill со ссылкой на источники.

Они не проинформировали, в какой именно день может состояться так называемый брифинг, однако, по их данным, его проведут министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Также отмечается, что заявленная тема данного выступления — гражданская война в Йемене. «Речь идет об очень серьезном мероприятии. Я не могу точно сказать, произойдет ли усиление санкций, однако история с Саудовской Аравией не окончена», — отметил представитель Сената изданию.

Во вторник Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, хотя в деле об убийстве Хашкаджи по-прежнему остаются вопросы, на которые, возможно, ответы не будут получены никогда. Вместе с тем, президент пообещал рассмотреть предложенные Конгрессом меры против Саудовской Аравии «при условии, что они будут гарантировать абсолютную безопасность США».

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