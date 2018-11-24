Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль «раковой опухолью», созданной западными странами для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, передает Газета.ру со ссылкой на Haaretz.

Об этом иранский президент заявил в ходе выступления на конференции исламского единства в Тегеране. Издание подчеркивает, что иранские лидеры часто резко высказываются об Израиле и предсказывают его крах, однако Роухани, умеренный в этом отношении, редко использует такую риторику.

Отмечается, что в ходе своего выступления президент Ирана продолжал называть Израиль «поддельным режимом», созданным западными странами.

Minval.az