Посольству Сербии в Афинах причинен значительный материальный ущерб в результате проникновения в помещения диппредставительства вооруженного хулигана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил сербский МИД.

«К счастью, пострадавших не было, но причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу рано утром. Неизвестный молодой мужчина перескочил ограду дипломатического представительства, взломал двери консульского отделения и проник в помещения посольства.

Сотрудники попытались вступить в переговоры и успокоить хулигана, но тот стал выступать с угрозами и ломать инвентарь. Было замечено, что человек вооружен холодным оружием.

«В результате своевременной реакции сотрудников и греческой полиции, сразу среагировавшей на обращение посла, после многочасовых переговоров лицо было выведено из помещений посольства», — говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, не подтвержденным официально, задержанный мужчина является гражданином Сербии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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