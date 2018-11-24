Причиной лесных пожаров и ураганов в США является глобальное изменение климата, сообщили эксперты Белого дома в своем докладе.

Отмечается, что потепление стало следствием промышленной деятельности человека, в частности, выбросами парниковых газов.

Согласно докладу, с 1901 по 2016 год средняя температура в мире выросла на 1,8 градуса, и естественными причинами это не объясняют.

«Средняя температура в мире возросла на 1,8 градуса по Фаренгейту (примерно один градус по Цельсию) с 1901 по 2016 год, наблюдения ученых не подтверждают ни одной теории о естественных причинах потепления», — говорится в докладе, выдержки из которого приводит rosbalt.ru со ссылкой на газету The Hill.

Издание отмечает, что доклад был опубликован в «черную пятницу», когда большинство граждан страны заняты покупками, так как Белый дом хотел оставить эти выводы незамеченными.

Minval.az