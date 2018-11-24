Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit, заявил в своем пригласительном письме на эту встречу глава Евросовета Дональд Туск.

«Встреча 27 лидеров начнется в 9.30 с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни. Затем мы проведем рабочую сессию 27 стран ЕС для одобрения соглашения об отделении и принятия политической декларации о будущих отношениях. В конце мы встретимся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для совместного обдумываниям следующих шагов», — говорится в письме, сообщает РИА Новости.

Туск отметил, что в начале переговоров о «разводе», почти два года назад, 27 стран ЕС согласовали указания об этом диалоге с Британией, поставив ряд целей перед главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Среди них было сокращение неопределенности для граждан, бизнеса и стран ЕС, обеспечение уважения Соединенным Королевством финансовых обязательств перед ЕС, взятых ею во время членства в союзе, недопущение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Переговорщик ЕС достиг этих целей», — отметил Туск.

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