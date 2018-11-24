

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

«Сотрудничество сил специальных операций в балтийском регионе особенно важно. Эти силы являются первыми, реагирующими на возникающие кризисные ситуации, поэтому тесное сотрудничество сил спецопераций стран Балтии необходимо, так как это усилит безопасность всех балтийских государств», — цитирует пресс-служба министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Отмечается также, что в субботу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, глава минобороны Латвии Раймонд Бергманис и министр обороны Эстонии Юри Луйк подписали общее коммюнике, в котором отражаются приоритеты усиления безопасности стран Балтии. В документе отмечается, что Литва, Латвия и Эстония намерены продолжить увеличение оборонного финансирования до уровня выше 2% от ВВП, передает РИА Новости.

Minval.az