Правоохранительные органы Пакистана задержали двух человек по подозрению в причастности к нападению на генеральное консульство Китая в Карачи, сообщают российские СМИ со ссылкой на телеканал Geo TV.

По их данным, предполагается, что по крайней мере один из задержанных находился в контакте с террористами перед атакой.

В настоящее время подозреваемых допрашивают. Их личности не раскрываются.

Напомним, что в пятницу группа лиц совершила атаку на генеральное консульство КНР в Карачи. В результате нападения два полицейских, охранявших диппредставительство, погибли, один получил ранения.

По данным телеканала Geo TV, жертвами атаки стали также два мирных жителя — отец и сын, которые прибыли в генконсульство для получения виз. Правоохранительные органы ликвидировали трех нападавших, на которых, по информации Geo TV, были обнаружены пояса смертников.

Minval.az