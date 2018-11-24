Глобальное потепление обойдется бюджету США в сотню миллиардов долларов ежегодно. К концу века количество преждевременных смертей граждан возрастет, как и заболеваемость опасными инфекциями.

Обострения ситуации Белый дом ожидает к 2090 году, сообщает news.ru. Число страдающих от астмы, аллергии и вируса Зика увеличится. Наиболее уязвимыми категориями населения станут дети, пожилые люди и нищие.

Что касается экономики, то правительство Соединенных Штатов опасается за будущее сельского хозяйства. Отрасли будут угрожать повышение средней температуры, засуха и возможные наводнения.

Исследование проводилось 13 федеральными агентствами. Прогноз составляли около 300 специалистов. Конкретных советов в отчете не приводится, однако его авторы советуют руководству страны меньше добывать ископаемое топливо и провоцировать парниковый эффект.

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