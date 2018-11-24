Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Кенсингтонского дворца в резиденцию

Фрогмор-хаус, где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы.

Как сообщает The Evening Standart, в настоящее время пара готовится к появлению первенца, а переезд запланирован на будущий год.

Согласно сообщению британских СМИ, изначально герцог и герцогиня Сассекские собирались жить в недавно отреставрированных апартаментах во дворце, но между Гарри и его старшим братом Уильямом возникла «некоторая напряженность», поэтому планы пришлось поменять.

«Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт. Они хотят быть самостоятельными», — подчеркнул источник.

Minval.az