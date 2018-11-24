Египетские ученые обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби близ города Луксор на юге страны гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры. Об этом открытии сообщил в субботу министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, передает ТАСС.

Министр рассказал, что раскопки проводились экспедицией, работающей под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. «В усыпальнице, — добавил аль-Анани, — обнаружены два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии». Стены самого захоронения, уточнил министр, покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами.

По его словам, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп. Фараоны XIX династии находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до н.э.

Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, группа египетских специалистов начала в этом месте раскопки в марте нынешнего года и за несколько месяцев «смогла добиться поразительных результатов». Помимо двух саркофагов с мумиями, археологи обнаружили в том же захоронении более 1 тыс. фаянсовых ритуальных фигурок ушебти — небольших статуэток, изображающих различные древнеегипетские божества, — несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.