Сотрудники полиции Парижа применили слезоточивый газ и водяные пушки против участников демонстрации на Елисейских полях.

Согласно сообщению BFMTV правоохранительные органы пошли на данный шаг после того, как протестующие против повышения цен на бензин приблизились к закрытой для демонстраций зоне на площади Согласия, передают российские СМИ.

По данным телеканала, в настоящий момент в районе Елисейских полей находятся несколько сотен демонстрантов.

Помимо этого упоминается, что при столкновении с протестующими пострадали семь сотрудников полиции.

В ходе конфликта демонстранты перевернули и сожгли патрульную машину.

Ранее сообщалось, что полиция Франции проводила операцию по обезвреживанию человека, который угрожал взрывчаткой, требуя принять в Елисейском дворце протестующих против повышения цен на топливо.

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